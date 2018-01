Vrijgesproken voor bezit kinderporno 31 januari 2018

Een 77-jarige Gentenaar heeft in het hof van beroep de vrijspraak gekregen voor het bezit van kinderporno. Een buurvrouw had op de computer van de man kinderporno gezien. De politie nam de computer en een laptop in beslag. Ze bevatten 1.000 illegaal gedownloade films. Er zaten 'slechts' 7 pornofoto's met kinderen tussen. De Gentenaar kreeg hiervoor 8 maanden met uitstel en een boete van 1.200 euro in eerste aanleg. Zijn advocaat stelde in beroep dat de beelden per ongeluk op zijn computer beland zijn tijdens het downloaden. Hij zocht met de zoektermen 'young' en 'gay', maar ook naar schlagermuziek van John Terra en André Rieu. 'Young' is volgens de advocaat relatief. "De man is 77. Een man van 20 of 30 is in zijn ogen ook jong." (DJG)