Vrijdag wordt circulatieplan in wijk Tolhuis aangepast Erik De Troyer

05 december 2018

18u06 0

Vanaf vrijdag wordt het circulatieplan in de Tolhuiswijk aangepast. “Er was een sluiproute van het Noorden van de stad naar het Zuiden via de Blekersdijk. Door de ingreep verdwijnt die”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Concreet zullen er meer dan 10 straten van rijrichting veranderen. Zo zal men de brug aan het MIAT enkel nog stadinwaarts kunnen nemen. In de Kraankindersstraat is parkeren voortaan niet meer mogelijk omdat de straat tweerichtingsverkeer wordt. De aanpassingen gebeuren naar aanleiding van de evaluatie van het circulatieplan van voor de zomer. Alle borden zijn al geplaatst maar zijn nog afgedekt. Vrijdag het plastic van die borden gehaald en gaat de regeling in.