Vrij na zwaaien met mes op bus 31 maart 2018

De 42-jarige Eeklonaar die woensdagnamiddag busreizigers bedreigde met een mes in Gent, is vrijgelaten. Dat heeft de onderzoeksrechter in Gent gisteren beslist. De man kreeg wel strenge voorwaarden opgelegd. De man stapte ter hoogte van de Kwikstaartlaan van de lijnbus en liep het appartementsgebouw van zijn vriendin op de Evergemsesteenweg binnen. De politie trof hem aan in de traphal, maar de man weigerde zich over te geven. Hij sprong zelfs van de eerste verdieping naar een tussenverdieping. De politie kon hem uiteindelijk vatten, maar dat lukte niet zonder kleerscheuren. De man verwondde bij zijn arrestatie een agent. Naast het mes had hij ook een jachtwapen bij met een afgezaagde tweeloop. Wat de man precies bezielde, is nog onduidelijk. Het parket vroeg donderdag al de aanstelling van een gerechtspsychiater. (OSG)