Vriendin (24) zamelt spullen in voor zwaar getroffen familie Brusselsesteenweg: “Al zeker 60 berichten gehad” Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin

26 november 2018

13u38 0 Gent Vriendin aan huis Maritsa van Iterson (24) is een inzamelactie gestart voor de familie van het vernielde huis op de Brusselsesteenweg. “Mijn vriendin zei me dat ze enkel nog haar laptop en camera had”, zegt Maritsa. “Ik voelde mij zo machteloos.”

Het huis op de Brusselsesteenweg werd zondagmiddag vernield door een brand. Ook de drie omliggende huizen zijn zwaar beschadigd. Maritsa, vriendin en klasgenoot van bewoonster Naomi R. (24), kwam meteen ter plaatse om de schade op te meten. “Ik kreeg die middag een telefoontje van Naomi. Ze vertelde me dat hun huis in brand stond en dat haar mama naar het ziekenhuis is gebracht. Zij was op dat moment aan het babysitten, en ook haar papa was gaan werken. Ik ben dan meteen naar daar gegaan.”

Marista en Naomi leerden elkaar vorig jaar kennen op de Arteveldehogeschool. “We studeren allebei journalistiek en zijn beide iets ouder dan onze klasgenoten. We hebben elkaar dan ook meteen gevonden”, zegt Maritsa. “Ik voelde mij zo machteloos toen ik aan het huis stond. Ze zijn letterlijk alles kwijt. Noami zei me achteraf dat ze enkel nog haar camera en laptop had.”

Maritsa is daarom met een inzamelactie gestart. Ze wil zoveel mogelijk spullen inzamelen om de familie uit de nood te helpen. “Alle hulp is welkom: Kussens, dekens, kleren, meubelen, tandenborstels … Die mensen zijn echt alles kwijt. We zijn ook nog op zoek naar een rolstoel voor Naomi. Ze heeft gezondheidsproblemen en heeft nu dringend een nieuwe nodig.“

De mama heeft ondertussen het ziekenhuis verlaten. “De brand heeft een enorme indruk nagelaten op het gezin”, weet Maritsa. “De zus van de mama stond erop dat het gezin bij haar introk. Daar gaan ze nu een viertal maanden verblijven. Ook de huisdieren, twee honden en een kat, zijn daar welkom.”

Maritsa heeft ondertussen al een zestigtal berichten gekregen op Facebook. “Er zijn nog veel extra reacties op de Facebookpost die ik zelfs nog niet het kunnen lezen. Het is echt hartverwarmend. Vanavond wordt er al een eerst lading bij mij thuis afgezet. Ik ga ook zelf nog bij mensen langs om spullen op te halen.”

Maritsa plant ook nog een wafelenbak, waarvan de opbrengst integraal naar de familie gaat. Maandag is ze op school van lokaal tot lokaal gegaan om geld in te zamelen voor het gezin. Enkele docenten hebben ook al laten weten dat ze schoolboeken willen schenken aan Naomi.

Wie de familie wil helpen kan Martisa bereiken via maritsa.vaniterson@icloud.com.