Vriendengroep vrijgesproken voor vechtpartij 21 maart 2018

02u47 0

Een Lokerse vriendengroep van zes is vrijgesproken voor een zware vechtpartij tijdens de Gentse Feesten van 2016. Het zestal werd ervan beschuldigd een jongeman in elkaar geslagen te hebben aan het station Gent-Sint-Pieters. Het parket vroeg voor iedereen een veroordeling. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat er voor vijf van hen geen objectieve bewijzen bestaan dat ze wel degelijk betrokken waren bij het incident., ondanks dat de stationschef ze aanduidde als de schuldigen. Bij één van de zes zijn er wel bewijzen, maar hij is minderjarig, en daarom verklaarde de rechtbank zich onbevoegd. Wellicht wordt hij doorverwezen naar de jeugdrechtbank. (OSG)