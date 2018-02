Vrachtwagens botsen op linkerrijstrook E40 01 februari 2018

02u50 0

Sommige truckers leren het nooit. Gisterenvoormiddag rond 10.30 uur zijn twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding op de linkerrijstrook van de E40 ter hoogte van het parkeerterrein in Drongen richting kust. Het regende nochtans pijpenstelen en bij neerslag is het voor vrachtwagens verboden om in te halen. De linkerrijstrook gebruiken is dan al helemaal uit den boze. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar de linkerrijstrook was wel versperd. Hierdoor ging het traag vanaf Gent Sint-Pieters en moest je op een extra reistijd van ruim een half uur rekenen. De bestuurder van het aangereden voertuig kon zich nog op de pechstrook parkeren. Beide vrachtwagens moesten worden getakeld. Truckers die het inhaalverbod met de voeten treden begaan een overtreding van de eerste graad. Zij krijgen hiervoor dan 58 euro boete. (JEW)