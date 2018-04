Vrachtwagen rijdt in op auto: vrouw lichtgewond 27 april 2018

Een vrachtwagen is gisteren rond 12 uur achteraan ingereden op een wagen op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel, in de richting van Zelzate. Door de aanrijding liep de vrouw achter het stuur van de wagen verwondingen op en werd ze voor verzorging naar het AZ Sint-Lucas in Gent gebracht. "Ik kon echt geen kant meer uit", zeit de trucker zichtbaar aangedaan. "Toen de verkeerslichten op oranje sprongen, remde mevrouw heel hard waardoor ze onmiddellijk stilstond. Ik reed wel nog op een afstand van haar, maar met een gevulde vrachtwagen sta je jammer genoeg niet meteen stil." Door het ongeval was de linkerrijstrook richting Zelzate volledig versperd. Hierdoor stond het verkeer zo goed als stil vanaf het kruispunt van Terdonk en verloor je ruim 25 minuten. (JEW/DJG)