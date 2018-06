Vrachtwagen rijdt in op auto: koppel kritiek 12 juni 2018

Een Nederlands koppel vocht gisterennamiddag even voor zijn leven na een verkeersongeval op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel. In hun Peugeot stonden ze rond 14.30 uur voor de rode verkeerslichten stil aan het kruispunt met de Smishoekstraat, richting Gent. Een vrachtwagen merkte de stilstaande wagen te laat op en reed die langs achteren aan. Een van de inzittenden zat door de harde klap gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht, daar week uiteindelijk het levensgevaar. Door het ongeval was de rijbaan in de richting van Gent volledig afgezet. Het verkeer moest een omleiding volgen. Twee uur later was de rijbaan weer vrij. In het verleden vonden op soortgelijke wijze al verschillende zware verkeersongevallen plaats op de John Kennedylaan. (JEW)