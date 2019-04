Vrachtwagen knalt op signalisatiewagen aan werken op R4 Wouter Spillebeen en Jeffrey Dujardin

01 april 2019

13u05 0 Gent De bestuurder van een vrachtwagen is maandagochtend iets voor 10 uur lichtgewond geraakt toen hij op de R4 ter hoogte van Drongen op een signalisatiewagen inreed.

De signalisatiewagen stond op de R4 in de richting van Zelzate om werken aan te geven. De bestuurder van een vrachtwagen merkte dat te laat op en reed erop in. De stoffelijke schade is groot, maar de chauffeur raakte slechts lichtgewond.

Door de crash werd de R4 in de richting van Zelzate afgesloten in afwachting van de takelwerken. Rond 12.05 uur werd de rijbaan weer volledig vrijgegeven.