Vrachtwagen in schaar 05 april 2018

Een vrachtwagen is op dinsdagavond geslipt en in de schaar gegaan in Zwijnaarde. Dat gebeurde in de Grotesteenweg-Noord, in de scherpe bocht ter hoogte van de Bond Moyson. Mogelijk kwam dit door het natte wegdek. De weg richting Gent was volledig versperd en het verkeer moest over het fietspad rijden.





(OSG)