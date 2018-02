Vrachtwagen in schaar: verbindingsweg E40 naar E17 volledig dicht 01 februari 2018

De verbindingsweg van de E40 richting Brussel naar de E17 richting Antwerpen aan het knooppunt Zwijnaarde was gisterenmiddag rond 11.45 uur volledig dicht door een geschaarde vrachtwagen. "De takeldiensten doen het nodige om de weg zo snel mogelijk vrij te maken", meldde de wegpolitie. "We hebben er nog geen zicht op wanneer de verbindingsweg weer open kan." Uiteindelijk was de weg een uur lang afgesloten voor het verkeer en kon de vrachtwagen uiteindelijk worden getakeld. Het ongeval leidde tot enorme hinder. Het verkeer stond op sommige plaatsen volledig stil en er werd ook aangeraden de omgeving te vermijden. Vermoedelijk lag de oorzaak bij de felle regen, waardoor het risico op aquaplaning dramatisch was verhoogd. (DJG/OSG)