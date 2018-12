Vrachtauto verliest dak onder spoorwegbrug in Spesbroekstraat Jeroen Desmecht

11 december 2018

10u24 0 Gent Een lichte vrachtwagen is deze ochtend zijn dak verloren onder de spoorwegbrug in de Spesbroekstraat. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het ongeval vond rond 7.15 uur plaats in de Spesbroekstraat in Wondelgem. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Met een hoogte van 2.20 meter zorgt de spoorwegbrug wel vaker voor problemen met hoge voertuigen. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Infrabel, de beheerder van de brug, kwam ter plaatse voor een inspectie. De brug in kwestie is niet beschadigd en het treinverkeer kan gewoon doorgaan.