Voyeur van studentenhome naar tuchtcommissie 22 maart 2018

De masterstudent Chemie die in februari op heterdaad betrapt werd toen hij in de gemeenschappelijke doucheruimtes een studente probeerde te filmen met zijn smartphone, zal voor de tuchtcommissie van de UGent moeten verschijnen. Daarvoor werd hij eerst gehoord. Parallel met de procedure van de universiteit, loopt ook nog een strafrechterlijk onderzoek van de politie en de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.





De jongeman filmde onder de cabinedeur in studenthome Vermeylen. Studentenblad Schamper weet dat hij minstens tien verschillende slachtoffers maakte - vriendinnen van hem. Ondertussen werd de toegang tot de home hem ontzegd, en werd hij ook uit de homeraad gezet. De tuchtcommissie kan een sanctie opleggen, die gaat van een terechtwijzing tot een voorlopige schorsing of een definitieve verwijdering. (OSG)