Voorwaardelijke celstraf voor dreiging tegen politiecommissariaat 10 februari 2018

02u51 1

Een 'grapje' op Facebook breekt een 21-jarige Gentenaar zuur op. In januari 2015 postte hij dat het politiecommissariaat Ekkergem in Gent die avond weg zou zijn en dat hij een terrorist was. Wat later liet hij weten dat het maar een grapje was, maar intussen was de politie al verwittigd. Hij werd gisteren veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 600 euro. Aan de stad Gent moet hij een schadevergoeding betalen voor de ontruiming van het politiecommissariaat, die zo'n 5.000 euro zou gekost hebben. (WSG)