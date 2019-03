Vooruit vraagt debat over uitgaansleven in Gent Sabine Van Damme

27 maart 2019

18u40 0 Gent Kunstencentrum Vooruit heeft naar aanleiding van de hele Kompass-heisa een open brief opgesteld. Daarin vragen ze een ruim debat over het uitgaansleven in Gent. Ze willen weten hoe organisatoren, Gentenaars en het stadsbestuur een gezond klimaat kunnen blijven garanderen voor een spitant nachtleven in Gent.

Gent Hieronder de integrale open brief:

De sluiting van dancing Kompass Klub in Gent (dd. 13.03.2019) bracht een ruim debat op gang waarbij Gent gratuit wordt neergezet als slaapstad. Het dagelijkse uitgebreide en diverse aanbod aan party’s, concerten en voorstellingen spreekt dit tegen. Toch lijkt het voor ons, Kunstencentrum Vooruit, een goed moment om het gesprek te voeren over hoe we samen met organisatoren, Gentenaars en het stadsbestuur een gezond klimaat kunnen blijven garanderen voor een spitant nachtleven in Gent. De keuzes die nu op dat vlak worden gemaakt, bepalen de culturele, economische en demografische toekomst van de stad.

Hoe zorgen we ervoor dat Gent een stad blijft waar uitgaanscultuur in al zijn diversiteit een plek heeft? Gent wordt internationaal gewaardeerd voor zijn openheid naar en ondersteuning van lokale en onafhankelijke initiatieven, die ook meer en meer de veelkleurigheid van de stad tonen. Denk aan onder meer DOK, De Koer, Kiosk Monterey, Kerk en ook Kompass. Hetzelfde engagement lag in 1982 aan de basis van Vooruit als kunstencentrum. Intussen zijn we een betekenisvolle plek voor 370.000 bezoekers per jaar.

Dankzij deze organisatoren is Gent uitgegroeid tot een unieke stad, genereus, maar ook rebels en wat tegendraads. Deze identiteit oefent een grote aantrekkingskracht uit op jonge mensen die er komen studeren en werken, op kunstenaars en op internationale bezoekers.

Dit DNA moeten we koesteren en vooral blijvend bevechten. We moeten continue ruimte creëren voor jonge ondernemers en geëngageerde denkers en doeners die buiten de lijnen kleuren en die op zoek gaan naar de vrijheid van schemerzones, indien niet hier, dan elders.

Sinds 2017 werkt Vooruit samen met het Fusebox Festival in Austin, Texas, waardoor we de realiteit van die stad leerden kennen. Op veel vlakken is Austin vergelijkbaar met Gent: een vooruitstrevende stad in een eerder conservatieve regio, een universiteitsstad, een stad waar kunstensector en creatieve industrie (denk aan het wereldberoemde SXSW South by Southwest Festival) sterk bijdragen aan de uitstraling en de aantrekkingskracht op jonge mensen en nieuwkomers. Dat dit troeven zijn die nooit verworven zijn en die we dagelijks moeten verdedigen, toont zich de afgelopen tien jaar in Austin. De stad is niet langer een voorbeeld voor Gent. Het werd een stad waar projectontwikkelaars heel wat openbare ruimte en authentieke woonbuurten innamen, waar vrije kunstenaarsruimtes verdwenen of uit de stad werden geduwd.

Alles begon met strenge regelgeving in plaats van dialoog, waardoor de onafhankelijke scene de stad verliet. Zijn de recente beslissingen met betrekking tot Blond en Kompass niet de eerste tekenen van dezelfde toekomst voor Gent? Blijft Gent ruimte bieden aan tijdelijke zones als na de zomer DOK dicht gaat? Zijn er duurzamer modellen uit te werken dan tijdelijke culturele invullingen van leegstaande sites, die de perversiteit van verdringing in zich dragen? Het zijn vragen die we nu moeten stellen.

Onze ongerustheid wordt versterkt door de slechte score van Gent op vlak van betaalbaar wonen. Gent kende de voorbije jaren een sterke gezinsverdunning, en een uitstroom van een belangrijke groep jonge mensen en gezinnen met kinderen. Naast betaalbaar wonen is het cultuur- en nightlife aanbod een van de twee belangrijkste vestigingsfactoren voor jonge mensen. Door hun aanwezigheid gaan bedrijven er zich vestigen, waardoor de werkgelegenheid, ook voor lager opgeleiden stijgt. Betaalbaar wonen is in Gent al een tijdje problematisch, laten we daarom met nog grotere zorg omgaan met het cultuur- en nightlife aanbod.

Vooruit voelt zich mee verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van het nachtleven in Gent. Als grote partylocatie is ons nightlife aanbod een essentieel onderdeel van ons programma. Die duurzaamheid bereiken we allicht enkel door overleg, met het stadsbestuur, alle actoren en veel Gentenaars rond de tafel, ook over de uitwassen zoals alcohol- en druggebruik.

Ook wanneer Kompass terug open gaat, is de toekomst van Gent als bruisende uitgaansstad nog niet veiliggesteld. Een bezorgdheid die we delen met velen.

Matthieu Goeury, artistiek coördinator Vooruit

Franky Devos, algemeen coördinator Vooruit