Vooruit vervelt tot Devil's House tijdens WK 25 mei 2018

02u48 0 Gent Op het Gentse openbaar domein is het straks niet toegelaten om de wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden op groot scherm. Maar dat houdt organisatoren niet tegen om indoorevenementen op poten te zetten rond de WK-campagne in Rusland van onze nationale voetbalhelden.

Na 't Kuipke zullen de wedstrijden van onze Duivels nu ook uitgezonden worden op groot scherm in de concertzaal van de Vooruit. De muziektempel wordt tijdens het WK voor de gelegenheid omgedoopt tot Devil's House. Alle groepswedstrijden van de Belgen tegen zowel Panama (18 juni), Tunesië (23 juni), als Engeland (28 juni) zijn er straks te volgen op groot scherm. Niet getreurd dus voor de fans die de match in groep willen volgen. "Samen vurig supporteren, fris getapte pintjes drinken, uitbundig vieren bij een doelpunt, arm in arm dansen en zingen of gewoon gezellig genieten: laat de WK voetbalgekte maar losbarsten. We halen alles uit de kast om ons Belgische elftal een tricolore hart onder de riem te steken", klinkt het bij Nasty Mondays, het Gentse evenementenbureau dat de organisatie voor zijn rekening neemt.





Reserveren

De inkom is gratis. Al moet je wel op voorhand 10 euro aan dranktickets bestellen op www.devilshouse.be om je plaats te reserveren. In de concertzaal kunnen in totaal een duizendtal fans terecht. Elke match start met een happy hour waarbij je een gratis pint krijgt per gekochte pils. Meer informatie over het evenement kan je vinden via de online link www.devilshouse.be. (YDS)