Vooruit ontvangt Anuna en Kyra voor klimaatles Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

10u10 1 Gent In kunstencentrum Vooruit vindt deze ochtend een klimaatles plaats voor 620 Gentse scholieren. Onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn er te gast om hun boek ‘Wij zijn het klimaat!’ voor te stellen. Ook Nic Balthazar en Wouter Deprez schuiven aan op de sofa om hun visie te geven over de strijd voor het klimaat.

Wie de les live wil volgen kan terecht op deze link.

Het is het tweede publieke optreden van Anuna De Wever en Kyra Gantois in Gent. Vorige maand liepen ze ook al mee in de mars van ‘Rise for The Climate’. “We komen vandaag ons boek voorstellen, maar we willen de Gentse jongeren ook oproepen om de wereldwijde klimaatstaking ‘Global Strike for Future’ van morgen te steunen”, aldus de gezichten van ‘Youth for Climate’.

De Klimaatles voor leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar werd ingeleid door professor Jasper Bloemen van de Universiteit Antwerpen. De expert gaf een uiteenzetting over de klimaatverandering. “Als we het tij niet kunnen keren, wordt Maldegem straks de Koningin der Badsteden”, drukte de professor de jongeren met de neus op de feiten, maar hij had ook lof voor de nieuwe generatie. “De jongeren, in het bijzonder Anuna en Kyra, hebben ons opnieuw hoop gegeven.”