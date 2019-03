Vooruit krijgt kleurrijke inkom met 35.000 steentjes Sabine Van Damme

27 maart 2019

18u28 0 Gent In de Vooruit is de voorbije weken naarstig gewerkt in de vernieuwde inkomhal. Voortaan is de vloer daar een kunstwerk, van de hand van de Zwitser Christoph Hefti.

Officieel wordt de nieuwe inkom pas op 15 mei ingehuldigd, maar de prachtige vloer is nu al klaar. Met vijf mensen is er 4 weken lang gewerkt om 35.000 tegeltjes in 11 verschillende kleuren op exact de juiste plaats te leggen. Daarvoor moest het gedetailleerde plan van Christoph Hefti gevolgd worden, want deze kunstenaar ontwierp de vloer. Er wordt in het ontwerp een rode loper gesuggereerd. Hefti is vooral gekend als textieldesigner, dus was deze opdracht er eentje buiten zijn comfort zone. Binnenkort mag iedereen van het 343 vierkante meter grote kunstwerk meegenieten. Want de vloer zal ook echt gebruikt worden. Het is namelijk de toegang tot de nieuwe ticketbalie en de zij-ingang van het Vooruit-café.