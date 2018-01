Voortdurend geflitst, maar nog niet gevat AUTODIEF STUURT OOK FACTUUR GARAGE NAAR SLACHTOFFER ERIK DE TROYER

02u36 0 Wannes Nimmegeers Omar Mine toont het pak snelheidsovertredingen. Gent De Mini Cooper van het gezin Mine werd eind november gestolen voor hun deur in de Adolf Baeyensstraat. Sindsdien krijgt het gezin voortdurend meldingen dat het voertuig werd geflitst in het Gentse, maar de politie slaagt er niet in de dader te vatten. "Duidelijk een dief met lef want hij liet zelfs de factuur voor herstellingswerken naar ons sturen."

Omar Mine (58) valt dezer dagen van de ene verbazing in de andere. Zes weken geleden werd zijn 10 jaar oude Mini Cooper gestolen voor zijn deur in de Adolf Baeyensstraat. "Het was al een oudere auto, uit 2007, maar wel een heel opvallende. Een zwarte Mini met zwarte velgen. Sindsdien krijgen we voortdurend meldingen dat onze auto is gesignaleerd in het Gentse. Hij is gezien door kennissen in de Sleepstraat en elders, maar zij wisten niet dat de wagen gestolen is. De voorbije weken hebben we ook al drie meldingen gekregen van de politie dat onze auto geflitst is. Boetes zelf krijgen we niet omdat de wagen intussen uitgeschreven is en we ook de verzekering geannuleerd hebben. Enkel de meldingen komen nog toe. Daardoor kunnen we onze gestolen wagen blijven volgen. Hij is geflitst op de Gasmeterlaan en drie keer op de E17... onze wagen rijdt dus nog elke dag rond."





Wannes Nimmegeers De gestolen Mini.

30 euro

De verbazing van Omar en zijn gezin werd nog groter toen ze een factuur kregen van een garage in Lochristi. "De dader heeft daar een sleutel gekocht om de anti-diefstalbouten los te maken en heeft de factuur van 30 euro naar ons laten opsturen. Misschien wou hij de wielen eraf halen of had hij een lekke band. Daarvoor moet je toch wel heel veel lef hebben. Het is in elk geval een dief met ballen", lacht Omer groen. "Men zou denken dat men met een gestolen auto zo ver mogelijk weg zou rijden, maar deze blijft rondtoeren in de buurt waar hij gestolen is."





"De politie is met de zaak bezig, maar zegt meer tijd nodig te hebben", weet Omar. "Maar als mensen onze wagen zien rijden, mogen ze zeker de politie waarschuwen. Wie weet krijgen we hem dan toch nog terug."





Autodiefstallen zijn in Gent geen dagelijkse kost. In 2015 waren er 131 feiten genoteerd, in 2016 daalde dat aantal tot 94. Dat gestolen auto's blijven rondrijden in de stad of buurt waar ze gestolen zijn, is eerder ongewoon.