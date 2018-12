Voortaan elke maand een hippe markt aan Dok Noord Erik De Troyer

30 december 2018

11u29 7

Gisteren vond voor de eerste keer een wintermarkt plaats aan shoppingcenter Dok Noord. “Vanaf februari willen we hier elke laatste zaterdag van de maand een markt houden. Dat zal met wisselende thema’s zijn: de ene keer een voedingsmarkt, dan een meubelmarkt,...maar de datum blijft wel vast”, legt Hans De Neef van Dok Noord uit. “Ik heb de mosterd in Amsterdam gehaald waar elke maand een populaire markt plaats vindt in de Westergasfabriek. In Gent moet dat ook kunnen. Het komt er op aan om altijd de juiste standhouders te vinden binnen het thema. Daarvoor doe ik beroep op een bevriend chocolatier die de juiste mensen kent. In geen tijd had hij 23 standhouders en op Facebook waren er snel vierduizend geïnteresseerden.”