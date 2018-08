Voorstellen naar vuilnisbak verwezen AFVALOPHALERS HOUDEN BEEN STIJF NA OVERLEG MET DIRECTIE SABINE VAN DAMME

08 augustus 2018

02u52 0 Gent De vakbonden bij Ivago houden het been stijf. Na een marathonvergadering van meer dan 8 uur werd er gisteren nog steeds geen akkoord bereikt. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen, maar voor donderdag wordt er geen afval opgehaald. De horeca eist maatregelen, de stank in de stad is niet te harden.

De stad is een grote afvalberg. Niet alleen het papier en karton dat al zes weken was opgespaard, ook het restafval staat nu al meer dan twee dagen te stinken op de stoep, én naast de terrassen. De containerparken blijven dicht, de afvalkorven van de stad puilen uit.





Ploegen opvorderen

"Dit is nu al een ravage voor de horeca", zegt Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. "Het historisch centrum ziet er niet alleen vuil en smerig uit, het is ook nefast voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Bovendien trekt dat afval ongedierte aan. De meeste horecazaken in de stad hebben niet de mogelijkheid om extra afval op te slaan, dus ze kunnen niet anders dan het op straat te zetten. Daarom eisen wij dat de stad dringend ingrijpt. Er moeten ploegen opgevorderd worden om de boel op te ruimen." Joiris richtte alvast een mail aan burgemeester Termont en waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a).





Maar die laatste lijkt niet van plan om ploegen op te vorderen zolang het sociaal overleg loopt. Gisteren was ze daar zelf bij aanwezig, en sprak ze apart met de vakbonden en de directie. Het bracht geen zoden aan de dijk. De staking gaat onverminderd verder. Maandag was het nog een 'werkonderbreking', sinds gisteren dus een officiële staking, met een piket voor de poort van het containerpark. Niemand kon er in of er uit.





Respect

Vanochtend worden de gesprekken hervat, met voorstellen die op papier worden gezet. Alle concrete eisen van de vakbonden - zonnecrème factor 50, water en hitteregeling - zijn eigenlijk al ingevuld. "Maar dat is bijzaak", zegt Dirk Van Himste van het ACOD. "Eigenlijk draait het - al jaren - om respect. De werknemers voelen zich gewoon niet gerespecteerd. Die hitte sleept al maanden aan, en wordt ook al lang voorspeld. Waarom neemt de directie geen maatregelen uit zichzelf? Waarom wordt er altijd gewacht tot het vat overloopt? De mensen van Ivago hebben écht een zware job. Doe het maar eens, elke dag 10 kilometer rondlopen en 20 ton in een kar gooien. Waarom wordt er nooit écht iets gedaan aan de werkdruk. Het probleem is dat 'respect' een abstract begrip is. Hoe zet je zoiets op papier?"





Volgens Van Himste slepen de problemen al jaren aan, omdat Ivago eigenlijk aan openbare dienstverlening doet, maar mee bestuurd wordt door ECOV, een private partner. "Zij focussen allen op winst. Er moét meer oog zijn voor de sociale context van het bedrijf en de werknemers", vindt hij.