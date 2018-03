Voorrang voor Gentse daklozen in nachtopvang 24 maart 2018

Het Gentse OCMW geeft vanaf eind maart voorrang aan daklozen uit Gent voor een plaats in de nachtopvang. "De maatregel komt er omdat sommige steden en gemeentes daklozen doorsturen naar onze nachtopvang", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). "We roepen OCMW-voorzitters in Oost-Vlaanderen op om zelf in voldoende opvang te voorzien." Gent voorziet permanent 65 bedden voor de nachtopvang van daklozen. In de winterperiode komen daar 40 bedden bovenop. "Deze winter stelden we vast dat die capaciteit regelmatig overschreden wordt, onder andere door instroom van daklozen uit andere gemeenten. Ondanks bijkomende maatregelen is de capaciteit in de nachtopvang niet steeds toereikend. Als lokaal bestuur nemen we tal van maatregelen om dakloosheid te vermijden en mensen in dakloosheid te ondersteunen. In totaal voorzien we een budget van meer dan 1,1 miljoen euro. Helaas zijn onze middelen en capaciteit beperkt." (YDS)