Voorlopig geen 'vierkant groen' voor fietsers 21 maart 2018

02u36 0

Er komt voorlopig geen 'vierkant groen' in Gent. Veli Yüksel (CD&V) vroeg aan schepen Watteeuw om een proefproject in te voeren waarbij fietsers op kruispunten allemaal tegelijk groen zouden krijgen, waarbij al het andere verkeer stilstaat. "Er zijn wettelijke beperkingen, maar andere steden voeren al een proefproject. Het komt de veiligheid van de fietsers ten goede." Filip Watteeuw is niet tegen het principe, maar stelt dat het op korte termijn onmogelijk in te voeren is op de Gentse stadswegen. "Om het groen vierkant in te voeren moeten op alle takken van het kruispunt in kwestie fietspaden én aparte fietslichten aanwezig zijn. Op onze stadswegen hebben we dat nergens, omdat wij er de voorbije jaren steevast voor gekozen hebben om te werken met fietsopstelstroken, waarbij de fietsers bij het rood licht voor de auto's gaan staan. Op korte termijn kan er dus nergens op de stadswegen een groen vierkant worden ingevoerd. Misschien kan het wel op gewestwegen, maar dat moeten we aankaarten bij het Agentschap Wegen en Verkeer."





(VDS)