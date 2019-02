Voorbije dagen 4 identieke inbraken in Hooglatem: nog geen verdachten opgepakt Sam Ooghe

13 februari 2019

21u04 0 Gent Deze week hebben inbrekers al viermaal toegeslagen in Sint-Martens-Latem, telkens in dezelfde buurt. De politie kon nog geen verdachten oppakken.

Maandag gebeurden er minstens drie inbraken in Hooglatem. Inbrekers raakten in Elslo en in de Moeistraat in drie woningen binnen door aan de achterzijde een raam te breken. In twee gevallen konden de daders de volledige woning ook doorzoeken en namen ze juwelen mee. Bij één inbraakpoging liep het mis en moesten de inbrekers wegvluchten.

Deze week werd ook verderop in Hooglatem ingebroken, in de Valerius De Saedeleerlaan. Ook daar raakten de dieven binnen via een raam aan de achterzijde van een woning, en gingen ze aan de haal met juwelen.

Momenteel is er nog niemand opgepakt. De PZ Schelde-Leie onderzoekt de feiten