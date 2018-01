Vooral Veerleplein ontevreden WINTERFEESTEN LOKKEN 3 MILJOEN BEZOEKERS SABINE VAN DAMME

02u40 0 James Arthur De slotdag van de Gentse Winterfeesten: weinig volk, dus is de afbraak al begonnen. Gent Volgens de organisatie klokken de Gentse Winterfeesten dit jaar opnieuw af op 3 miljoen bezoekers, even veel als vorig jaar. Nochtans zat het weer zwaar tegen. De verschillende standhouders hebben elk hun verhaal, maar vooral de horeca op het Veerleplein is ontevreden. Die krijgt inspraak bij de volgende editie.

Het Veerleplein is al van bij het begin het zorgenkind van de Gentse Winterfeesten. "Het plein zit mee in de concessie, terwijl er geen verbinding is met de rest van de feesten", zegt Bart Goekint van organisator Satellite Ice. "Op de Groentenmarkt mogen we omwille van markten en verkeer niks doen, en dan wordt het moeilijk om mensen van de Korenmarkt naar het Veerleplein te lokken. Daarom hebben we daar dit jaar met Taiga en foodtrucks iets aparts geprobeerd, met toch wel meer volk dan vorig jaar."





Maar de vaste horecazaken zien dat anders. "De foodtrucks stonden met de gesloten kant naar de vaste zaken gekeerd, waardoor we in december slechter gewerkt hebben dan de maand ervoor", zegt Christophe Van Alboom van brasserie 't Paradijs van Wenemaar. "Wij kregen niks van volk van de Winterfeesten, en ons eigen volk kreeg dikwijls uitzicht op het afval van de foodtrucks. En zelf mochten we niks doen, zoals bijvoorbeeld een chalet op ons terras. Gelukkig hebben ze ons beloofd dat de inplanting van het plein volgend jaar anders zal zijn en met ons zal worden besproken. Want wij zijn - voor alle duidelijkheid - helemaal niet tegen de kerstmarkt. Alleen is het niet de bedoeling dat die markt onze inkomsten doet kelderen."





De standhouders hebben elk hun verhaal. Volgens pannenkoekenman Rafaël Ghekiere, die al 18 jaar de Gentse kerstmarkt doet en dus ook nog de 'oude' versie kent, was het dit jaar een pak minder dan vorig jaar. "En ik spreek toch van min 30%", zegt hij. "Volgens mij speelt het weer een rol, maar ook de hoge parkeertarieven én het déjà-vugevoel. Bovendien zijn er steeds meer kramen met zoetigheden, wat natuurlijk rechtstreekse concurrentie is. Wie op de Korenmarkt een wafel eet, koopt aan het Belfort geen pannenkoek meer."





Knallende start

Het juwelenkraam op het Sint-Baafsplein ziet geen verschil met vorig jaar. "Wij zagen ongeveer hetzelfde", zegt Monique Grossen, met kleindochter Marie (4) aan haar zijde. "Die laatste week, na Nieuwjaar, is er altijd wel minder volk. Maar het is niet zo dat er niemand meer komt." Ook Margot van het tartiflettekraam in Klein Turkije klaagt niet. "Het eerste weekend was meteen een knallende start, daarna was het wel minder, vooral op weekdagen." Benny van het kindermolentje op de Korenmarkt spreekt dan wel weer over minder volk dan vorig jaar. "En toen waren er al minder bezoekers dan het jaar daarvoor. Het was natuurlijk echt wel slecht weer om met kinderen te komen."





Sinterklaas

"Er zijn om en bij de 30.000 schaatsers gekomen, wat iets meer is dan vorig jaar", zegt organisator Goekint. "Het Land van Wijs lokte 15.000 mensen en was dynamischer dan vorig jaar, wat positieve commentaar opleverde. Voor ons zou het beter zijn om de kerstmarkt vroeger te laten starten en te stoppen bij Nieuwjaar. De schaatspiste zou dan tot het einde van de vakantie kunnen blijven staan. Maar die laatste week nu is moeilijk." De kerstmarkt laten starten voor Sinterklaas is voor de stad absoluut geen optie. De kerstmarkt een week inkorten vindt de organisator dan weer niet kunnen, want de investeringskost blijft wel dezelfde.