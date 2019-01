Voor zieke ouders zorgen zonder bij hen in te trekken, kan dankzij dit huisje Mobiele mantelzorgwoning kan in de tuin bij hulpbehoevende familieleden geplaatst worden Erik De Troyer

25 januari 2019

17u55 0

De stad heeft zonet een eerste ‘mobiele mantelzorgwoning’ in gebruik genomen. Dat is een verplaatsbare huisje van 50 vierkante meter dat in een tuin kan gezet worden. Dat maakt het mogelijk om voor hulpbehoevende ouders te zorgen zonder de noodzaak om bij hen in te trekken.

“Wie zorgt voor zorgbehoevende ouders of andere familieleden wordt dikwijls voor lastige keuzes gezet. Gaat men bij de ouder inwonen, of laat men de hulpbehoevende ouder intrekken in de gezinswoning? Dat zijn vaak lastige situaties. De mobiele mantelzorgwoning maakt het mogelijk om in de buurt te zijn zonder bij mekaar in te trekken”, aldus schepen van sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a).

De woning kan in een tuin gezet worden. Ze is ongeveer 50 vierkante meter groot en omvat een inkomhal, een leefruimte met keuken, een slaapkamer, een badkamer, een berging en een terras. De woning is volledig ingericht. Grote ramen zorgen voor veel lichtinval en een ruimtelijk gevoel. De houten vloer, muren, kasten en plafonds moeten voor een huiselijke sfeer zorgen.

“Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel trekt de hulpbehoevende in in het mantelzorghuis. Dan kan dat aangepast worden aan de noden van die persoon. Ofwel woont de mantelzorger in de containerwoning om zo steeds nabij te zijn”, zegt Coddens.

In totaal zijn er zo’n 40.000 Gentenaars die zich ontfermen over familieleden, goed voor zowat 16% van de bevolking. De woning werd als proefproject opgesteld aan woonzorgcentrum de Libertyt in Wondelgem. Een bezoek zonder afspraak is mogelijk op maandag van 9 uur tot 12 uur en dinsdag van 14 uur tot 16 uur.

“Deze zomer willen we geintereseerden de kans geven om eens te overnachten in die woning om zo te ervaren hoe dat voelt. Daarna willen we bekijken op welke manier we mensen kunnen bijstaan om zo’n mantelzorgwoning te huren of zelfs te kopen. Er moeten in elk geval een aantal struikelblokken weggewerkt worden bijvoorbeeld op vlak van stedenbouwkundige regelgeving. Men mag zo’n woning niet zomaar in een tuin plaatsen”, aldus Coddens. “Dit is misschien niet dé oplossing maar het is wel een extra mogelijkheid die er voor kan zorgen dat men nog niet naar een rusthuis moet.”