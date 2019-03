Voor het eerst wordt geleidehond-puppy in Gent opgevoed Nog pleeggezinnen gezocht om 1 jaar voor puppy te zorgen Sabine Van Damme

14 maart 2019

18u40 0 Gent Voor het eerst plaatst het Belgisch Centrum voor Geleidehonden een puppy in een Oost-Vlaams gezin om opgevoed te worden. Een jaar lang zal het beestje in Ledeberg wonen, en een basisopvoeding krijgen. “Daarna keert de hond terug om aan de echte opleiding tot geleidehond te beginnen”, legt Miek Uyttendaele uit. “We Voor het eerst plaatst het Belgisch Centrum voor Geleidehonden een puppy in een Oost-Vlaams gezin om opgevoed te worden. Een jaar lang zal het beestje in Ledeberg wonen, en een basisopvoeding krijgen. “Daarna keert de hond terug om aan de echte opleiding tot geleidehond te beginnen”, legt Miek Uyttendaele uit. “We zoeken trouwens nog meer gezinnen die een puppy willen opnemen.”

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden zit in Limburg, en tot nu werden dan ook alle pups in Limburgse gezinnen geplaatst. “Bij uitzondering kwam er al eens eentje in Vlaams Brabant of Antwerpen terecht, maar nooit verder. Wij volgen de gezinnen die een pup opvoeden immers op, en staan hen bij. Dan moeten we er wel geraken, natuurlijk”, legt Miek Uyttendaele uit. “Maar nu hebben we ook een begeleider in Oost-Vlaanderen. Voor het eerst kunnen we dus hier ook een pup laten opgroeien in een pleeggezin.”

Malco, een zwarte labrador van 10 weken oud, komt bij het warme gezin van Daisy De Sutter terecht, in Ledeberg. Met drie kinderen tussen 16 en 20 jaar oud zal de pup er alvast aandacht genoeg krijgen. “Na 10 minuten waren we al helemaal verkocht”, zegt Daisy. “We weten dat we hem na 14 maanden terug moeten afgeven. Maar wij doen dit met een reden. We willen de hond een zalige en zorgeloze puppytijd bezorgen, en hem laten opgroeien tot een evenwichtige en vrolijke hond. Maar we willen er ook een slechtziende mee helpen. In onze vriendenkring zijn er enkele mensen met een beperking, wij wéten wat zo’n dier voor hen kan betekenen. Dit is een traject waar we als gezin erg naar uitkijken. Ook al weten we dat we daarna afscheid zullen moeten nemen van dit leuke beestje.”

“We beseffen heel goed dat wat wij vragen, keihard is”, zegt Uyttendaele. “Je voedt een schattige puppy op, geeft hem liefde en aandacht. Je hecht je daaraan. Maar een dik jaar later moet je afscheid nemen. Dan roepen wij hem binnen om aan de échte opleiding tot geleidehond te starten. Tijdens die opleiding mag de pup geen contact meer hebben met zijn pleeggezin. Als de hulphond uiteindelijk geplaatst wordt bij de slechtziende persoon die hij zal helpen, kan het wel weer. We zien dikwijls dat die mensen contact houden met het pleeggezin waar hun hulphond vandaan komt. Dan ziet dat pleeggezin ook waaraan ze hebben meegewerkt, en hoeveel iemand aan zo’n hulphond kan hebben.”

We beseffen heel goed dat wat wij vragen, keihard is. Je voedt een schattige puppy op, maar een dik jaar later moet je afscheid nemen. Miek Uyttendaele

Blindengeleidehonden opleiden vraagt een bijzondere aanpak en aandacht. De toekomstige geleidehond wordt zorgvuldig geselecteerd op grond van alle vereiste basishoedanigheden. Het pleeggezin waar de pup terecht komt staat in voor de socialisatie en basisvorming, maar van echte geleidehondentraining is er nog geen sprake, daarvoor zijn de dieren nog te jong. Het Centrum begeleidt en helpt dat pleeggezin om de jonge hond elementaire gehoorzaamheid en sociaal correct gedrag bij te brengen. Het pleeggezin moet dus vooral veel tijd hebben voor de hond.

“Wij zoeken nog meer pleeggezinnen in Oost-Vlaanderen”, zegt Uyttendaele. “Er zijn infosessie op 25 april (10-12 uur) en 28 mei (14-16 uur) bij Poot in Hand in de Bernheimlaan 22 in Gentbrugge. Meer info: www.puppyzoektpleeggezin.be