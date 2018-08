Voor het eerst massale zangstonde op Pastersholfeesten 09 augustus 2018

Vanaf morgenavond (vrijdag 10 augustus) tot zondagavond vinden opnieuw de Patersholfeesten plaats. Die zijn een stuk kleiner dan de Gentse Feesten in juli, en ze lokken ook vooral Gentenaars. Dat maakt dat ze eigenlijk ook gezelliger zijn. Grote podia en klinkende namen staan niet op het programma van het Patershol. Er is wel muziek op het Kaatsspelplein en aan de Viersprong. Dat gaat dan vooral om Gents amusement, met zelfs een volksbal op straat op zaterdagavond. Voor het eerst is er ook een massale zangstonde onder de naam 'Zie Ze Zingen'. Die 'singalong' vindt vrijdagavond al plaats, om 20 uur aan de Plotersgracht.





KraanWei

Verder draaien de Patersholfeesten vooral rond gezelligheid. Terrasjes, ontmoetingen, gestreken mastellen en couleur locale zijn de hoofdingrediënten. Er zijn ook rondleidingen, themawandelingen en tentoonstellingen. Zo is tekenaar Mugo te gast in de Brouwerij van het Caermersklooster. De Kraanlei, die vorig jaar werd omgetoverd tot strand, wordt dit jaar de KraanWei. Groen, picknickdekentjes en animatie zijn er op zaterdagmiddag.





Zondag is er de fel gesmaakte rommelmarkt. Zondagavond worden de festiviteiten naar aloude gewoonte afgesloten met een kaarskensstoet, die vertrekt en aankomt op het Kaatsspelplein. Klokke Roeland uit volle borst meezingen is net geen vereiste, maar het wordt wel geapprecieerd.





Voor meer informatie kan je terecht op de website: patershol.org/pastersholfeesten2018. (VDS)