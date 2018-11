Voor het eerst een fietsstraat over een parking Erik De Troyer

13 november 2018

15u33 0

Fietsstraten doken de voorbije jaren overal in Gent op. Met de wagen mag je er fietsers niet voorbij steken. Auto’s zijn er officieel ‘te gast’. Het is dan ook opvallend dat de stad nu een fietsstraat wil aanleggen die dwars door een parking loopt. Meer bepaald aan het Koopcentrum Dendermondsesteenweg (aan Blokker, Leen Bakker en Aldi). Langs die weg zullen fietsers naar de fietstunnel van de Kasteellaan kunnen rijden. Die tunnel zorgt er dan weer voor dat veel fietsers de Dampoort zullen kunnen bypassen.

Om de fietsstraat aan te leggen worden de parkeerplaatsen op de parking herschikt. De fietsstraat zelf zal langs de ingang van de winkels lopen. Er wordt vanaf 15 oktober een rode coating aangebracht. Op de Dendermondsesteenweg zelf komt er een voorsorteerstrook voor fietsers. Dit kan beperkte hinder meebrengen. Op 30 november moeten de werken achter de rug zijn.

Opmerkelijk. De achterkant van koopcentrum Dendermondsesteenweg is dan wel een parking. Officieel is het een openbare weg. Het is zelfs de enige plek in Gent waar nog een blauwe zone van kracht is.