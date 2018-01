Voor dierenliefhebbers: studeren tussen katten 02u49 0

Het kattenadoptiecafé Dreamcatchers in Gent nodigt studenten deze week uit om de horecazaak te gebruiken als studeerplek. Op woensdag 17 en 24 januari en donderdag 18 en 25 januari kunnen studenten telkens tussen 10.30 en 13.30 uur hun leerstof meebrengen naar het kattencafé in de Schepenhuisstraat. Reserveren is wel vereist via wearedreamcatchers.be. Het kattencafé slaagde er vorig jaar in om 40 katten een nieuwe thuis te bezorgen dankzij een adoptie.





(YDS)