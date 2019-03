Voor de zomer eindelijk nieuwe banken aan de Kalandeberg Sabine Van Damme

25 maart 2019

19u40 0 Gent Nog voor de zomer zullen er eindelijk nieuwe banken staan aan de de Kalandeberg. Dat belooft schepen van openbare werken Filip Watteeuw aan Stephanie D’Hose, die daar al jaren om vraagt.

“Het zitbankprototype dat we voor de Kalandeberg voor ogen hebben, zal pas half april beschikbaar zijn”, zegt Watteeuw (Groen). Stephanie D’Hose (Open Vld) wees hem erop dat de timing voor de nieuwe banken al meermaals was opgeschoven, en uiteindelijk beloofd was voor eind 2018. Quod non. “De versleten plastic banken passen helemaal niet op het gezellige pleintje dat de Kalandeberg is”, stelt D’Hose. Maar nog voor de zomer zullen de nieuwe banken er dus staan. “In overleg met de groendienst en de jeugddienst hebben we bekeken hoe we dat juist gaan doen. We willen minder verharding op dat plein. Dus zullen de bestaande banken vervangen worden door 4 nieuwe die we zullen opstellen in een U-vorm, met daarnaast een groenzone met spelprikkels.”