Voor 95ste keer lichtstoet door Ledeberg 27 augustus 2018

Voor de 95ste keer al trok de lichtstoet zaterdagavond door de straten van Ledeberg.

Zoals elk jaar kregen de karnavalsgroepen van Ledeberg een thema. Dit jaar was dat Europese Pretparken. En dus werden de carnavalswagens aangepast en ingekleed als pretparken als Disneyland Parijs, Phantasialand of Legoland. De lichtstoet kadert in de Ledebergse Feesten met onder andere een grote rommelmarkt, een loopwedstrijd en concerten. Vandaag gaan de Ledebergse Feesten trouwens gewoon door met onder andere een seniorennamiddag en de verkiezing van de Buffalo Girl & Boy. (EDG)