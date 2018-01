Voor 70.894 euro gegeten en gedronken SKYBOX GHELAMCO ARENA AL VIJF JAAR SPEELTUIN VAN STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF ERIK DE TROYER EN SABINE VAN DAMME

20 januari 2018

02u33 0 Gent Geen enkele stadsdienst maakte meer gebruik van de skybox in de Ghelamco Arena dan Sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf. Dat blijkt uit cijfers die de stad bekend maakte. In 2015 werd 19.144,48 euro aan drank en eten verbruikt in de inmiddels befaamde skybox en sinds de opening is dat zelfs 70.893,77 euro voor Sogent alleen. Het stadsbestuur zegt voor veel van die 68 netwerkmomenten niet te weten wie aanwezig was.

Eerder deze week hadden enkele Gentse schepenen duidelijkheid geschept in het verbruik van hun netwerkdiensten in de skybox van de stad in de Ghelamco Arena, waar 12 mensen de match kunnen volgen. Het ging om een handvol bijeenkomsten. Bij Sogent bleef het zeer stil. Een hele week was niemand tot commentaar bereid. Gisteren kwam er dan toch iet of wat duidelijkheid. "We zijn tot deze ochtend bezig geweest met het samenrapen van de lijst met bijeenkomsten in de skybox", zegde burgemeester Termont.





Uit die lijst blijkt dat Sogent het leeuwendeel van de tijd de skybox innam sinds de opening van de Ghelamco Arena in juli 2013. In die periode van bijna 5 jaar werd voor 70.893,77 euro gegeten en gedronken. In een aantal gevallen weten we zelfs wat besproken werd. Zo werd in september 2014 het dossier van de Hogeweg besproken met ontwikkelaars Mevaco en Durabrik.





Olympique

Vaak gebeurde dat kort nadat een belangrijk dossier werd goedgekeurd. Maar er zijn meer dan 20 momenten waarvan niemand een idee heeft wie precies werd uitgenodigd.





In een aantal gevallen organiseerde Sogent een avond voor het personeel, duidelijk zonder eten. De rekening daarvoor bleef beperkt (50,82 tot 232,80 euro). Maar er waren ook avonden voor het management, dus zonder dat grote deals moesten beklonken worden. Die mochten al wat meer kosten: er werden facturen verstuurd van 1.457,18 euro en 1.547,29 euro. De duurste avond was tijdens de match tegen Olympique Lyon op 16 augustus 2015. Toen werd een delegatie van Ivago en vertegenwoordigers voor een bouwdossier aan de Industrieweg uitgenodigd. Goed voor een factuur van 2.177,60 euro. Verder staan in het dossier kosten voor de ontvangst van advocaten (1.263 en 818 euro) en zelfs één keer voor gerechtsdeurwaarders en notarissen (1.136,36 euro). Er was zelfs een moment waarop gemeenteraadsleden werden uitgenodigd, goed voor een rekening van 1.330,67 euro.





Ontslagen directeur

Een echt grote link tussen Sogent en KAA Gent is er nochtans niet. De belangrijkste link was dat Didier Nachtergaele zowel algemeen directeur was bij Sogent als gedelegeerd bestuurder bij de NV Buffalo. Die NV maakte het mogelijk voor de stad om een deel van de club in handen te krijgen via aandelen. Intussen is Nachtergaele echter ontslagen door Sogent nadat onfrisse praktijken naar buiten kwamen bij grote bouwprojecten. "We zullen hem een brief sturen om meer duidelijkheid te verschaffen tegen de gemeenteraad van maandag", aldus Termont. "We dachten eerst een lijst te geven van iedereen die aanwezig was op die netwerkmomenten, maar de wet op de privacy laat ons dat niet toe. Onze juridische dienst is er duidelijk over."





Kort van stof

Het stadsontwikkelingsbedrijf is geen pure stadsdienst. Sinds 2003 is het een verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf. Dat betekent dat het zelfstandig werkt, maar een zeer nauwe band heeft met het stadsbestuur. De raad van bestuur bestaat vooral uit gemeenteraadsleden en schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) is voorzitter. Taeldeman was kort van stof gisteren. "Het was Nachtergaele die de coördinatie van die skybox voor zich nam. De rekeningen werden betaald met de budgetten van Sogent. Ze zijn wat ze zijn", klinkt het.





Schepen Christophe Peeters (Open Vld) gaf dan weer toe dat de gemeenteraad geen zicht had op het gebruik van de skybox omdat het een overeenkomst was tussen de NV Buffalo en de CVBA Arteveldestadion.