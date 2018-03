Volvo zoekt 150 order-pickers 02 maart 2018

Volvo Group Service Market Logistics in Oostakker is dringend op zoek naar 150 nieuwe mensen. Die zullen de job van order-picker krijgen. Door de groeiende volumes komen er meer dan 30.000 orderlijnen per dag binnen van bij de Volvo Group. Het bedrijft levert aan 99% van de klanten wereldwijd een onderdelen binnen de 24 uur, waar ook ter wereld. Het distributiecentrum in Oostakker is meer dan 100.000 vierkante meter groot, of 16 voetbalvelden. Om volk aan te trekken werd een zelfs film opgenomen. Alle info: www.pick-me.be (VDS)