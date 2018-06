Volvo gaat batterijen assembleren 06 juni 2018

De Volvo-fabriek in Oostakker breidt uit, om een nieuwe assemblage-afdeling neer te poten. Daar worden de batterijen voor elektrische auto's in elkaar gezet. Volvo krijgt daarvoor 8 hectare grond ter beschikking, die tot voor kort van 'buurman' Honda was. In 2020 zal de elektrische versie van de populaire XC40 in Gent van de band rollen. Tegen dan moet de nieuwe afdeling operationeel zijn, met personeel dat met batterijen van 400 volt kan werken. Hoeveel geïnvesteerd wordt en hoeveel jobs het zal opleveren, is nog niet bekend. (VDS)