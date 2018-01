Volvo Cars smeekt om ingenieurs en technici 02u47 0 Gent Volvo Cars Gent kan een mooi rapport voor 2017 voorleggen. De autoproducent blijft één van de grootste industriële werkgevers van het land, met eind vorig jaar 6.000 personeelsleden, waarvan 760 uitzendarbeiders. De voorbije twee jaar heeft Volvo Cars Gent 50 bedienden aangeworven met een vast contract. 350 tijdelijke arbeiders kregen een vast contract. De krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor technische functies, laat zich wel voelen.

"De autosector blijft een zeer boeiende sector voor ingenieurs en technici," zegt HR-directeur Caroline Breithardt. "Het blijft wel moeilijk om bepaalde technische profielen aan te trekken."





Bij Volvo Cars Gent werden in 2017 239.156 auto's gemaakt, iets minder dan in 2016. Toen rolden er 248.705 Volvo's van de Gentse band. Dat de productie van de populaire XC60 in september werd stopgezet, en dat de nieuwe XC40 pas dit jaar op kruissnelheid zal komen, verklaart de mindere cijfers. 94,7% van de in Gent gemaakte auto's wordt uitgevoerd, goed voor 4,2 miljard euro. Het grootste deel (72,6%) was bestemd voor Europa, 10,3% gaat naar Amerika en 14% naar het Oosten. Zweden blijft het grootste Volvo-land, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. (VDS)





Wie interesse heeft, kan terecht op





group.volvocars.com/careers.