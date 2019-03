Volvo Cars Gent heeft alles in huis om ooit elektrische Polestar 2 te bouwen Sabine Van Damme

06 maart 2019

16u56 2 Gent De Polestar 2, de eerste volledig elektrische wagen van Volvo, zal misschien ooit in Gent gebouwd worden. Die auto staat op hetzelfde platform als de XC40 die nu in Gent van de band rolt, dus technisch kan het. Begin volgend jaar wordt de Polestar 2 in China gebouwd, maar afhankelijk van de vraag “wordt niet uitgesloten dat het ook in Gent kan”.

Het is Polestar-topman Thomas Ingenlath die die uitspraak deed tijdens het autosalon van Genève. De Polestar 2 wordt de eerste volledig elektrische wagen van Volvo, gebouwd op het Compact Modular Architectur-platform, hetzelfde dus als de XC40. De Polestar 2 wordt een volumewagen, en gaat de concurrentie aan met het Model 3 van Tesla. De Polestar 2 zal verkrijgbaar zijn vanaf 39.900 euro, al zullen de eerste modellen 59.900 euro kosten.

Europese vraag

Ze worden in China gemaakt omdat daar de grootste afname verwacht wordt, maar als de vraag ook in Europa stijgt, is het dus niet uitgesloten dat het model ook in Gent wordt gebouwd.

Ingenlath maakt zich sterk dat Polestar met zijn nieuwe elektrische auto een gat in de markt zal vullen. “Dit is een elektrische auto die er ook goed uitziet. Er zijn veel elektrische auto’s die goede auto’s zijn, maar niet erg aantrekkelijk. En vervolgens ben je al snel aan prijzen van 70.000 tot 80.000 dollar (zo’n 70.000 euro, red.). In die prijscategorie is er eigenlijk alleen de Tesla Model 3.” En binnenkort dus ook de Polestar 2, die een autonomie van 500 kilometer zal hebben, en 42 pk die er voor zorgt dat je van 0 naar 100 kilometer per uur gaat in minder dan 5 seconden.