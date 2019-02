Volvo Car Gent laat jongeren kennismaken met

uitdagingen van technische beroepen Jeffrey Dujardin

21 februari 2019

21u43 0 Gent Negentig jongeren uit het vierde jaar secundair onderwijs in de regio Gent ging donderdag aan de slag in het trainingscenter van het Engine Center (motorenfabriek) van Volvo Car Gent in het kader van de vijfde Beroepenrally.

Aan de hand van praktische tests en activiteiten kunnen ze van heel dichtbij ervaren hoe boeiend een technische job kan zijn. Ook schepen van Werk, Bram Van Braeckevelt (Groen) was aanwezig, “Deze initiatieven zijn een positieve stap om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen.” Hijzelf probeerde ook enkele van de activiteiten uit. De studenten kregen de kans om een behendigheidstest af die nodig is voor het monteren van een motorblok. Een metershoge robot geeft hen meteen aan of ze de vaardigheid onder de knie hebben of best nog even oefenen. Het vereiste vingervlugge oog-handcoördinatie. “Onze motorenfabriek is uitermate geschikt om jongeren in een technische richting voor het eerst kennis te laten maken met hoe het er in een productieomgeving aan toe gaat en hoe zij zelf een onontbeerlijke schakel kunnen vormen in een groter geheel, namelijk de bouw van een wagen”, zegt Geert Willems, verantwoordelijke voor het Engine Center bij Volvo Car Gent. En dat zo’n beroepenrally zijn vruchten afwerpt, heeft het verleden al bewezen. Een van de technici die de middelbare scholieren vandaag bij Volvo Car Gent begeleidt, kreeg als jongere zelf de technische microbe te pakken toen hij destijds met zijn school op bedrijfsbezoek ging.