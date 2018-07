Volta tafelt opnieuw tussen maïs 30 juli 2018

Het gerenommeerde Gentse restaurant Volta slaat deze zomer opnieuw haar tenten op in een maïsveld in Merendree voor het succesvolle pop-upconcept 'Summer Pop-Corn'. De voorbije zomers gooide het concept ook al hoge ogen bij liefhebbers van de betere keuken.





Van woensdag 8 augustus tot zondag 9 september kun je er de benen onder tafel schuiven: 's middags voor een twee- of viergangenlunch en 's avonds voor een vijf- of zes-gangendiner. "De pop-up zal dit jaar geleid worden door chef Anthony Snoeck", zegt zaakvoerder Peter Vyncke van Volta.





Snoeck verdiende eerder zijn sporen als chef-kok van sterrenrestaurant Carcasse. Volta heeft in de weekends ook enkele speciale evenementen in petto voor zijn gasten. Op zondag 12 augustus serveren ze 'Gensche kost': lokale specialiteiten begeleid door een optreden van Kurt Burgelman van Biezebaaze. Op zondag 26 augustus kun je aanschuiven voor een barbecue met een rockconcert onder de noemer 'Fire, Beer and smoking Beats' en op zondag 9 september wordt de pop-up afgesloten met gegrild speenvarken en 'side dishes'. Het pop-upconcept vindt deze zomer plaats in de Veldestraat 75 in Merendree, in een maïsveld achter restaurant The Barn. Meer info op www.voltagent.be/pop-up. Reserveren kan ook op 09/324.05.00 of via info@voltagent.be. (YDS)