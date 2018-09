Volledig rode straat... een fietsstraat 01 september 2018

Een aantal straten zijn omgedoopt tot fietsstraat en werden volledig rood ingekleurd. Er zijn verschillende schakeringen van fel rood (Muinkkaai), rood (Visserij, Coupure) of bordeaux (Voldersstraat). Fietstraten worden ook aangeduid met borden en tekeningen van een fietser die voor een auto rijdt.





Hier mogen auto's geen fietsers inhalen. Er wordt verwacht dat automobilisten maximaal 30 kilometer per uur rijden. Fietsers mogen wel de hele breedte van hun rijvak gebruiken. Automobilisten die de regels niet volgen, riskeren 58 euro boete. De politie controleert. Voorbeelden van fietsstraten: Visserij, Trekweg (Mariakerke), as Henegouwenstraat, Voldersstraat, Hoornstraat, Jacobijnenstraat en de Zwartezustersstraat, Drongenstationstraat, Tweebruggenstraat, Molenaarsstraat, Sint-Denijslaan, Van Hembysebolwerk, Coupure Links en de Bijlokekaai.