Volkssterrenwacht opent deuren voor 'bloedmaan' 27 juli 2018

Vannacht, de nacht van vrijdag op zaterdag dus, vindt een totale maansverduistering plaats. Met het mooie weer - weinig wolken dus - zijn de condities perfect om dit fenomeen in volle glorie te aanschouwen. En dus opent de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien aan de Rozier 44 in Gent vanavond om 21.30 uur de deuren voor iedereen die wil meekijken. "Als de maan opkomt, om 21u30, gaan we die zien als een rode bol", klinkt het daar. "Er is op dat moment namelijk een totale maansverduistering. In afwachting dat de maan van achter de Boekentoren verschijnt, geven we de bezoekers een presentatie met meer uitleg over het fenomeen maansverduistering, of kunnen ze aan de hand van onze 3D-consoles zelf ontdekken hoe zo'n maansverduistering tot stand komt. Leuk extraatje: ongeveer 6 graden onder de maan bevindt zich de planeet Mars, die op dat moment in oppositie is. Dit wil zeggen dat de planeet vandaag tegenover de zon aan de hemel staat en bijgevolg de hele nacht zichtbaar is."





De Volkssterrenwacht blijft gratis open tot ongeveer 1 uur. Meer info: www.eclipsen.be. (VDS)