Volkssterrenwacht nachtje open voor maansverduistering Erik De Troyer

04 januari 2019

16u05 0

Op maandag 21 januari doet de Ugent-Volkssterrenwacht Armand Pien een nachtje door om de maansverduistering te bestuderen. De volkssterrenwacht opent om 4u ‘s nachts en blijft open tot 8u ‘s ochtends. Met behulp van telescopen zullen de bezoekers de maansverduistering in detail kunnen bekijken. Een maansverduistering doet zich voor wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan, met de aarde in het midden. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan hier.

Wie alles over maan wil weten kan al op 16 januari om 19u een snelcursus over maan krijgen. Ook daarvoor is inschrijven noodzakelijk. Dat kan hier.