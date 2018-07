Volkshaard krijgt AED-toestel 27 juli 2018

02u34 0

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard heeft een AED-toestel geplaatst in de inkomhal van haar kantoor in de Gentse Ravensteinstraat. Zo'n automatische externe defibrillator kan de overlevingskans bij hartfalen aanzienlijk vergroten. Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 7 à 8 procent van hen overleeft dat. Verschillende medewerkers zullen nu een opleiding krijgen om het toestel te gebruiken, al wijst dat eigenlijk zichzelf uit. (VDS)