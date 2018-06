Volk gezocht voor foto onder stadshal 07 juni 2018

Gent is genomineerd om in 2020 de Groene Hoofdstad van Europa te zijn. Schepen Tine Heyse verdedigt op 20 juni de Gentse kandidatuur in Nijmegen, en wil daar met een krachtig eindbeeld tonen dat de Gentenaars deze kandidatuur tonen.





Dat beeld wordt vandaag gemaakt, van 13.30 tot 14 uur onder de Stadshal. Er wordt gezocht naar volk, heel veel volk, om op een enthousiaste groepsfoto te figureren. Iedereen is welkom, groot, klein, jong en oud.





(VDS)