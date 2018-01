Volgende week al alternatieve lichtroute 19 januari 2018

Het échte Gentse lichtfestival loopt van 31 januari tot en met 4 februari, maar voor Gentenaars is er ook een alternatieve route, met de naam Tegenlicht. Die loopt van 22 januari tot 22 februari, en dus veel langer dan het grote werk. De Tegenlicht-wandelroute is een samenwerking tussen het Lichtfestival, PUUR GENT en de Gentse kunstenaar Bert Verstaen. Die laatste is de bezieler van Graffitilights, een kunstproject waarin hij kunst met technologie verbindt. Het resultaat zijn echte foto's met heel wat lichtmagie en dat extra beetje verbeelding. Tegenlicht gebruikt zestien vitrines in bestaande of leegstaande handelpanden. Alle foto's belichten typisch Gentse plekjes zoals de Vooruit, cinema Sphinx, de Krook of de Grindbakken, en ze zijn ook gewoon overdag te zien. De Tegenlicht-wandelroute valt een stuk samen met de wandelroute van het Lichtfestival in de Brabantdam, Sint-Pietersnieuwstraat en Kuiperskaai. Tegenlicht loopt dan wel verder in het sfeergebied SoGo, specifiek in de Bagattenstraat, Nederkouter en Universiteitsstraat. (VDS)