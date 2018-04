Voetganger (29) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad 26 april 2018

Een 29-jarige man uit Gent is gisterochtend rond 5.45 uur aangereden door een Mercedes op de Rooigemlaan toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Gaaipersstraat via het zebrapad de baan overstak. Hij was wellicht op weg naar zijn werk, want een stukgereden koelbox met lunch lag enkele meters verderop. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het AZ Jan Palfijn. De bestuurder (43) van de Mercedes, eveneens uit Gent, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan omdat er tegenstrijdige verklaringen over het ongeval waren. Door het ongeval was er ernstige hinder voor het verkeer dat Gent wou binnenrijden. Pas om 7.30 uur werd een rijvak geopend, tegen 8 uur kon het verkeer vlot verder rijden. (JEW/DJG)