Voetbalveld aan skateplezier GROOTSTE OPENLUCHTSKATEPARK VAN HET LAND OP BLAARMEERSEN YANNICK DE SPIEGELEIR

29 mei 2018

02u42 0 Gent Na meer dan 15 jaar aandringen krijgen de Gentse skaters wat ze willen: een skatepark in eigen stad. Met een oppervlakte van een voetbalveld wordt het complex aan de Blaarmeersen het grootste openluchtskatepark van het land. De opening is gepland tegen volgende zomer.

5.800 vierkante meter ofwel een voetbalveld aan skateplezier. Dat is het ambitieuze plan dat de stad Gent tegen de zomer van 2019 wil realiseren aan de Blaarmeersen. Het gloednieuwe outdoorskatepark verrijst tussen het Huis van de Sport en de Topsporthal Vlaanderen en zal plaats bieden aan verschillende disciplines: skaten en andere rollersporten, maar ook free running. Het ontwerp is van Constructo Skatepark uit Marseille en het Brusselse B-ILD. Zij kregen de assistentie van de Gentse skaters van verschillende generaties. "Hier zaten we in Gent al lang op te wachten. Zelf skate ik al dertig jaar, maar ik ben vooral blij voor de nieuwe generatie die staat te popelen om het skatepark in gebruik te nemen", zegt Laurent Derycke (42).





Ook Dean, Merlijn, Lars en Neal, skaters tussen 12 en 14 jaar oud, kwamen de presentatie van de plannen gisteren met argusogen volgen. "Als we onze sport op dit moment deftig willen beoefenen, moeten we uitwijken naar de zee of naar skateparken in kleinere steden rond Gent. Straks kunnen we eindelijk terecht aan de Blaarmeersen", glunderen de jongeren.





Dialoog

De keuze om de Gentse skatescene bij de plannen te betrekken, is logisch volgens schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a). "Skaters weten zelf het best wat ze willen. Na een dialoog van meer dan een jaar, ben ik overtuigd dat het een gedragen en succesvol park wordt. Het skatepark is een fantastische aanwinst voor de topsportcluster Blaarmeersen. Het plaatst zich in het lijstje van grootste skateparken in Europa."





Leeg zwembad

Het skatepark zal voor ieder wat wils bieden. Zo ensceneert de 'plaza' hindernissen die skaters ook op straat kunnen tegenkomen. De bowl heeft de vorm van een leeg zwembad. "Een gebruik dat komt overgewaaid uit Amerika waar men zwembaden laat leeglopen zodat skaters er hun sport kunnen beoefenen", vertelt Lauris Gouiran van Constructive. Voor jeugdige skaters wordt er zelfs een speciale 'kiddy area' ingericht. Daarnaast wordt ook een zone ingericht voor free running en zijn er twee toegangspleinen.





De kost wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. De eerste spadesteek gaat dit najaar in de grond. De huidige bezoekersparking van het Huis van de Sport zal verplaatst worden naar de linkerzijde van het Huis van de Sport. De stad Gent is opdrachtgever voor het skatepark aan de Blaarmeersen, Farys is de bouwheer.