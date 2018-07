Voetbalster fietst haar maidentrip 17 juli 2018

Van voetbal kent ze misschien alles, van de Gentse Feesten kent ze niks. Imke Courtois, de bekendste vrouwelijke voetbalcommentator, en géén familie van Thibaut, was nog nooit op de Gentse Feesten. Radio 2 Oost-Vlaanderen kon niet leven met dat gat in haar cultuur en nodigde deze straffe madam uit om de feestenzone te verkennen. Dat deed ze gisteren, met de fiets, samen met de Draken (onze Gentse fietsflikken, mocht u twijfelen). Het beviel haar zozeer dat ze bleef plakken. Na de voorstelling van KAA Gent was ze niet van plan naar huis te gaan. "Ik zou graag eens in de bak slapen." Vrijwillig, wel te verstaan, niet na baldadigheden.