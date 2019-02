Voertuig in brand op E17 tussen Kruishoutem en Deinze: geen gewonden Sam Ooghe

25 februari 2019

23u09 0 Gent Er heeft deze avond een voertuig vuur gevat op de E17, tussen Deinze en Kruishoutem. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde iets na half zeven in de richting van Antwerpen. Door een technisch defect begon het voertuig te roken, om even erna vuur te vatten. Hoeveel inzittenden er waren, is niet duidelijk. Zeker is dat iedereen tijdig uit de auto geraakte en niemand gewond raakte. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. Door het incident was de rechterrijstrook wel even versperd.