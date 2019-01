Voelmaquette Prinsenhof helemaal kapot Sabine Van Damme

04 januari 2019

18u34 0 Gent De voelmaquette in het Prinsenhof is weer eens gemolesteerd. Nu ook de grootste toren is afgebroken, schiet er nog weinig over van dit opmerkelijk object.

De voelmaquette in het Prinsenhof is een geliefd object bij vandalen. Het werk is daar geplaatst voor blinde en slechtziende mensen, om hen een idee te geven hoe het het Prinsenhof eruit ziet. Het oorspronkelijke werk werd in brons gemaakt, maar daar werden stukken van gestolen, en in 2011 verdween zelfs de volledige maquette. Ze werd nooit teruggevonden. In januari 2015 werd een replica in hars in het Prinsenhof gezet. Maar in september dat jaar werden ook daarvan al de eerste stukjes afgebroken, en nu is ook de grootste toren afgekraakt. Er schiet dus weinig over van de voelmaquette. Wat de toekomst van dat artistieke stukje Prinsenhof nog is, moet bekeken worden.